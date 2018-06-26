WP: НАТО может не успеть на войну с Россией из-за бюрократии и плохих дорог
07:36 26.06.2018
Американское командование опасается, что в случае конфликта с Россией военные НАТО могут проиграть первую фазу войны из-за плохих дорог и бюрократии. Пока основные части альянса будут добираться до восточных границ, российская армия займет всю Прибалтику, пишет The Washington Post. Как отмечает издание, проблему выявили военные игры, проведенные американским командованием в Европе. К примеру, тяжелая техника США возвращалась из Грузии (там проходили учения) в Германию (место постоянной дислокации) четыре месяца по железной дороге — все это время солдаты подразделения оставались без средств передвижения. Рельсы на железных дорогах в Прибалтике шире западноевропейских, поэтому технику приходилось разгружать и загружать заново. Венгерским пограничникам не понравился способ сцепления бронетранспортеров с вагонами, хотя у их румынских коллег вопросов не возникло, и они задержали американских военных еще на несколько дней. Обычные трассы в восточной Европе не подходят не только из-за плохого состояния дорожного полотна, но и географических особенностей. Проблемы создает и бюрократия, говорится в статье.
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