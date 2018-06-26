0
0
285
Новости

Волонтеры собрали 35 тысяч подписей в поддержку Сергея Собянина

Добавить в избранное

14:45 26.06.2018

Добровольцы, занятые сбором подписей в поддержку кандидатуры Сергея Собянина для участия в выборах мэра, уже получили более 35 тысяч автографов москвичей. По словам главы избирательного штаба Сергея Собянина, главного редактора "Независимой газеты" Константина Ремчукова, автографов собрано гораздо больше, однако 35 тысяч - это подписи, в правильности оформления которых есть стопроцентная уверенность. "Это те, которые мы проверили, и которые, как нам кажется, можно нести в Мосгоризбирком. Хотя на самом деле подписей собрали намного больше", - сказал глава штаба, по словам которого, полностью сбор подписей завершится к концу нынешней недели. Кроме того, по словам Ремчукова, сейчас уже собрано 100 из 110 подписей муниципальных депутатов, которые нужны кандидату в мэры для преодоления муниципального фильтра.
 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

15:32 26.06.2018
Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда
0
205
15:12 26.06.2018
Королева Великобритании Елизавета II одобрила законопроект о Brexit
0
360
15:00 26.06.2018
Назначены новые полпреды в трех федеральных округах
0
303
14:32 26.06.2018
Путин отправил в отставку полпреда в Уральском федеральном округе Игоря Холманских
0
355
14:12 26.06.2018
Михаил Прохоров выиграл у Алексея Навального суд по делу о защите чести и достоинства
0
519
14:00 26.06.2018
Кот Ахилл из Эрмитажа предсказал победу Нигерии в матче с Аргентиной
0
442
13:32 26.06.2018
Названы российские регионы с лучшим хлебом
0
581
13:20 26.06.2018
Москалькова встретилась с задержанными на Украине моряками российского судна "Норд"
0
548
13:05 26.06.2018
Россияне смогут увидеть полное затмение Луны и великое противостояние Марса
0
530
13:00 26.06.2018
Кадыров просит построить высокоскоростную магистраль Краснодар-Грозный
0
555

Возврат к списку