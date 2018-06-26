Волонтеры собрали 35 тысяч подписей в поддержку Сергея Собянина

14:45

Добровольцы, занятые сбором подписей в поддержку кандидатуры Сергея Собянина для участия в выборах мэра, уже получили более 35 тысяч автографов москвичей. По словам главы избирательного штаба Сергея Собянина, главного редактора "Независимой газеты" Константина Ремчукова, автографов собрано гораздо больше, однако 35 тысяч - это подписи, в правильности оформления которых есть стопроцентная уверенность. "Это те, которые мы проверили, и которые, как нам кажется, можно нести в Мосгоризбирком. Хотя на самом деле подписей собрали намного больше", - сказал глава штаба, по словам которого, полностью сбор подписей завершится к концу нынешней недели. Кроме того, по словам Ремчукова, сейчас уже собрано 100 из 110 подписей муниципальных депутатов, которые нужны кандидату в мэры для преодоления муниципального фильтра.