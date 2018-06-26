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Шефчович с нетерпением ждет переговоров по газу с Россией и Украиной

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18:50 26.06.2018 Регион: В мире Источник: Газета.Ru

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович с нетерпением ожидает начала трехстороннего диалога по газу с Россией и Украиной. По его словам, он должен состояться уже в июле, передает «Газета.ру».

В своем Twitter Шефчович написал: «(Встреча) с министром энергетики Новаком на полях газового конгресса в Вашингтоне. Акцентировал внимание на приоритете ЕК по перспективному трехстороннему процессу с Россией и Украиной. Время поджимает, я с нетерпением жду его начала, в идеале в июле».


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