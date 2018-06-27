В Нидерландах запретили носить в общественных местах закрывающую лицо одежду
09:05 27.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Сенат Нидерландов одобрил запрет закрывающей лицо одежды в общественных местах. Такие элементы гардероба нельзя будет носить в городском транспорте, правительственных зданиях, школах, больницах.
РИА Новости напоминает, что соответствующий запрет на бурку и никаб и другую подобную одежду был одобрен нижней палатой парламента королевства в ноябре 2016 года.
Как пишет информационный портал DutchNews, сенаторы выразили обеспокоенность, что новый закон серьёзно отразится на жизни нескольких сотен женщин. Например, партия министра внутренних дел Кайсы Оллонгрен «Демократы-66» проголосовала против, тем не менее, большинство поддержало документ.
Нарушителям грозит штраф в 400 евро, однако время вступления закона в силу не приводится. Говорит Москва
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