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Новости

Украинский омбудсмен Денисова вновь жалуется, что ее не пускают в колонию к Сенцову

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13:00 28.06.2018 Источник: Эхо Москвы

Украинский омбудсмен Людмила Денисова вновь жалуется, что ее не пускают в колонию, где отбывает наказание режиссер Олег Сенцов. Она утверждает, что ее российская коллега Татьяна Москалькова проехала мимо нее и не остановилась. 

Денисова назвала такое поведение демонстративным. Все ее обращения к дежурному колонии и попытки передать заявление о посещении Сенцова, оказались безуспешными. 

Ранее Татьяна Москалькова сообщила, что Денисова свою сегодняшнюю поездку в Салехард с ней не согласовывала.  Эхо Москвы

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