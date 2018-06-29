Европейский университет проиграл суд с Рособрнадзором
08:12 29.06.2018 Источник: РОСБАЛТ
В жалобе Европейского университета в Петербурге об отказе в предоставлении лицензии отказано. Такое решение вынес Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве. Таким образом, вуз не сможет возобновить обучение студентов. В Европейском университете заявили, что «не сомневались в исходе дела».
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