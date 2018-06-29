Ракета "Булава" принята на вооружение - источник

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракетный комплекс Д-30 с межконтинентальной баллистической ракетой Р-30 "Булава" по результатам успешных испытаний в 2018 г. принят на вооружение ВМФ России. Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе."Программа контрольных стрельб, заданная военным ведомством, полностью и успешно выполнена, надежность "Булавы" подтверждена, что сняло все препятствия для принятия ракеты на вооружение. Соответствующее решение принято, необходимые документы подписаны", - сообщил собеседник агентства.ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.