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Ракета "Булава" принята на вооружение - источник

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10:05 29.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракетный комплекс Д-30 с межконтинентальной баллистической ракетой Р-30 "Булава" по результатам успешных испытаний в 2018 г. принят на вооружение ВМФ России. Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"Программа контрольных стрельб, заданная военным ведомством, полностью и успешно выполнена, надежность "Булавы" подтверждена, что сняло все препятствия для принятия ракеты на вооружение. Соответствующее решение принято, необходимые документы подписаны", - сообщил собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

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