Радиолюбители в США перехватили сообщение командования, адресованное стратегическому бомбардировщику
10:32 29.06.2018 Источник: Lenta.ru
В ночь на 27 июня 2018-го радиолюбители западного побережья США перехватили сообщения наземного командования о действиях в чрезвычайной обстановке EAM (Emergency Action Messages), адресованные межконтинентальному стратегическому бомбардировщику-ракетоносцу B-52 Stratofortress, сообщает The Drive.
Такие передачи в условиях военных действий осуществляются в случае принятия решения о боевом применении ядерного оружия. После получения такого сообщения экипаж B-52 Stratofortress обязан запустить по заданным целям 20 крылатых ракет AGM-86 ALCM (Air Launched Cruise Missile), оснащенных термоядерными боеголовками.
В действительности, отмечает издание, в ночь на 27 июня 2018-го в небе над США проходили учения с участием бомбардировщиков B-52 Stratofortress и B-2 Spirit, а также самолета управления и связи E-6 Mercury.
«Эти учения также являются ярким напоминанием врагам Америки о том, что ее бомбардировщики готовы и способны доставлять термоядерные боеголовки по всему миру», — отмечает издание. Lenta.Ru
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