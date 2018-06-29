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Новости

В Кремле не готовят поездку Трампа на финал ЧМ-2018

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14:00 29.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Кремле не готовят поездку Трампа на финал чемпионата мира по футболу. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Москве будут рады видеть всех желающих глав государств, правительств и монархов.

«Такой специальной задумки нет. Тут не требуется никаких приглашений. Хельсинки действительно готовятся. Встречу многие ждут. Предстоит очень серьёзный разговор по очень непростым вопросам», — сказал Песков.

16 июля в столице Финляндии пройдут переговоры президентов России и США. За день до этого в Москве состоится финал чемпионата мира по футболу. Встреча пройдёт в «Лужниках».

Что касается следующей игры сборной России на чемпионате, по словам Пескова, Владимир Путин не сможет посмотреть её из-за графика. В воскресенье национальная команда в «Лужниках» встретится со сборной Испании, матч начнётся в 17:00.

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