Трамп хочет, чтобы США вышли из ВТО - СМИ
16:00 29.06.2018 Источник: RNS
Дональд Трамп хочет, чтобы США вышли из Всемирной торговой организации (ВТО), пишет портал Axios со ссылкой на источник в окружении Трампа.
По словам собеседника издания, Трамп «сотни раз» говорил высокопоставленным чиновникам в Белом доме, что США выйдут из ВТО. Президент США якобы в грубых выражениях заявлял, что ВТО постоянно водят Вашингтон за нос.
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