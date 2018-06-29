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Новости

Трамп хочет, чтобы США вышли из ВТО - СМИ

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16:00 29.06.2018 Источник: RNS

Дональд Трамп хочет, чтобы США вышли из Всемирной торговой организации (ВТО), пишет портал Axios со ссылкой на источник в окружении Трампа.

По словам собеседника издания, Трамп «сотни раз» говорил высокопоставленным чиновникам в Белом доме, что США выйдут из ВТО. Президент США якобы в грубых выражениях заявлял, что ВТО постоянно водят Вашингтон за нос.

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