Трамп хочет, чтобы США вышли из ВТО - СМИ

16:00 Источник: RNS

хочет, чтобы США вышли из Всемирной торговой организации (ВТО), пишет портал Axios со ссылкой на источник в окружении Трампа.По словам собеседника издания, Трамп «сотни раз» говорил высокопоставленным чиновникам в Белом доме, что США выйдут из ВТО. Президент США якобы в грубых выражениях заявлял, что ВТО постоянно водят Вашингтон за нос.