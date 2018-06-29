Дочь Гиммлера тайно работала в немецкой разведке
22:00 29.06.2018 Источник: РОСБАЛТ
Дочь рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера тайно работала в Федеральной разведывательной службе Германии (BND). Информацию об этом подтвердили в самом ведомстве.
Как пишет Bild, Бурвиц была секретарем в BND в начале 1960-х, но работала под другим именем. Она ушла в отставку после того, как в Германии стали строже относиться к «нацистскому следу» в биографии сотрудников.
Гудрун Бурвиц — единственный законнорожденный ребенок Гиммлера. Она умерла в мае на 89-м году жизни. По данным таблоида, женщина до старости участвовала в митингах неонацистов и состояла в экстремистских организациях. Росбалт
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