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Дочь Гиммлера тайно работала в немецкой разведке

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22:00 29.06.2018 Источник: РОСБАЛТ

Дочь рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера тайно работала в Федеральной разведывательной службе Германии (BND). Информацию об этом подтвердили в самом ведомстве.

Как пишет Bild, Бурвиц была секретарем в BND в начале 1960-х, но работала под другим именем. Она ушла в отставку после того, как в Германии стали строже относиться к «нацистскому следу» в биографии сотрудников.

Гудрун Бурвиц — единственный законнорожденный ребенок Гиммлера. Она умерла в мае на 89-м году жизни. По данным таблоида, женщина до старости участвовала в митингах неонацистов и состояла в экстремистских организациях.  Росбалт

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