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Новости

В Москве в воскресенье может пойти град

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09:00 30.06.2018

В субботу Москва окажется в тёплом секторе циклона, он станет причиной кратковременных ливней и гроз, местами с градом. В западных районах Подмосковья дожди могут принести до трети месячной нормы осадков.

В столице и области сегодня преимущественно облачно, кратковременный дождь, днём гроза, местами возможен град. Максимальная температура днём +24…+26°, по области +22…+27°, на востоке Подмосковья до +30°. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление понизится до 736 мм рт. ст., что существенно ниже нормы, - пишет портал "Метеовести".

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