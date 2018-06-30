Черчесов: Испанцы играют в понятный нам футбол
12:15 30.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Игра команды Испании понятна для сборной России, заявил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов, чьи слова приводит пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Россияне сыграют с испанцами в матче 1/8 финала чемпионата мира в воскресенье. Начало - 17:00 мск.
"Испанцы играют в понятный нам футбол - сказал Черчесов. - Против него тяжело находить варианты, но мы постараемся. Мы играли против сборной Лопетеги и видим изменения при Йерро. Не буду конкретизировать, но команда играет по-другому".
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