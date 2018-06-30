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Новости

Марадона получает от FIFA деньги за посещение матчей чемпионата

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15:00 30.06.2018

Диего Марадона прилетит в Казань на матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил источник, знакомый с ситуацией. 

Легендарный аргентинец посещает матчи чемпионата мира по программе легенд ФИФА, инициатором которой стал президент организации Джанни Инфантино — она заключается в том, что на матчах мундиаля в России должен быть хотя бы один легендарный представитель играющих сборных. За посещение матчей чемпионата мира Марадона получает от ФИФА около 11 тысяч евро. Кроме того, организация оплачивает расходы аргентинца на проживание и транспорт.

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