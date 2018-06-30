Программа Собянина на основе наказов москвичей будет сформирована к августу

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Предвыборная программа Сергея Собянина, основанная на поступивших к нему наказах и предложениях москвичей, будет сформирована к августу. По словам градоначальника, его добровольные помощники собрали множество предложений от москвичей, которые будут обработаны в течение месяца, чтобы учесть все конструктивные и важные для города, а так же его жителей идеи.

"Очень важно, чтобы мы не потеряли ни одно из этих замечаний и предложений, важно, чтобы они вошли и в общегородскую программу, и в программу по каждому району, сказал мэр. - То, что можно сделать до выборов, мы сделаем. Что невозможно - заложим в наши программы". Главными направлениями своей предвыборной программы Собянин назвал экологию, транспорт, социальную политику, образование и здравоохранение.

Накануне глава избирательного штаба Сергея Собянина, главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков сообщил, что волонтеры уже собрали 50 тысяч подписей в поддержку кандидатуры действующего градоначальника к выборам, которые пройдут 9 сентября.