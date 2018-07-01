Южная и Северная Кореи вновь запустили линию радиосвязи

09:10 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Южная Корея и КНДР вновь запустили линию радиосвязи для предотвращения инцидентов между военно-морскими силами двух стран, которая не работала с 2008 года. Об этом в воскресенье сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Согласно сообщению ведомства, данная мера внесет вклад в снижение напряженности в регионе и поможет предотвращать инциденты, в том числе в Желтом море. Отмечается, что в воскресенье был успешно проведен первый тестовый сеанс связи.

Как сообщает Рёнхап, впервые подобная практика была введена в 2004 году, но контакты были прерваны через четыре года.