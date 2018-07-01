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Дзюба призвал своих товарищей по команде "умереть" на поле

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13:36 01.07.2018 Источник: РОСБАЛТ

Футболист Артем Дзюба, выступающий за сборную России, оценил шансы на победу в предстоящем матче 1/8 финала ЧМ-2018 со сборной Испании в интервью пресс-службе ФИФА, передает «Росбалт».

Игрок призвал своих товарищей по команде «умереть» на поле и понадеялся на помощь «футбольного бога».

«Каждый из нас должен будет умереть на футболе поле. 95 минут, 100 минут — сколько надо будет. Нужно будет вывернуть себя наизнанку. Нужен будет этот командный дух, — заявил Дзюба. По его словам, у команды РФ будет шанс, если вся сборная «выйдет и сыграет даже не на своем максимуме, а выше — на 200-300%», - сказал он.

«Надеюсь, футбольный бог будет за нас в этом матче. И будет неплохо, если госпожа Удача тоже будет за нас», — отметил Дзюба.

Сборные России и Испании встретятся сегодня в «Лужниках». Матч начнется в 17:00.


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