Дзюба призвал своих товарищей по команде "умереть" на поле
13:36 01.07.2018 Источник: РОСБАЛТ
Футболист Артем Дзюба, выступающий за сборную России, оценил шансы на победу в предстоящем матче 1/8 финала ЧМ-2018 со сборной Испании в интервью пресс-службе ФИФА, передает «Росбалт».
Игрок призвал своих товарищей по команде «умереть» на поле и понадеялся на помощь «футбольного бога».
«Каждый из нас должен будет умереть на футболе поле. 95 минут, 100 минут — сколько надо будет. Нужно будет вывернуть себя наизнанку. Нужен будет этот командный дух, — заявил Дзюба. По его словам, у команды РФ будет шанс, если вся сборная «выйдет и сыграет даже не на своем максимуме, а выше — на 200-300%», - сказал он.
«Надеюсь, футбольный бог будет за нас в этом матче. И будет неплохо, если госпожа Удача тоже будет за нас», — отметил Дзюба.
Новости
- 14:12 01.07.2018
- МЧС отменило предупреждение о грозе и граде в Москве
- 12:42 01.07.2018
- В России повысилась акцизная ставка на сигареты
- 12:31 01.07.2018
- Мужчина захватил заложника в московском супермаркете
- 11:46 01.07.2018
- Трагедия в Индии: автобус упал в ущелье, погибли около 50 человек
- 11:24 01.07.2018
- Сегодня вступили в силу поправки в ПДД
- 10:23 01.07.2018
- В Донбассе наступило "хлебное перемирие"
- 10:04 01.07.2018
- Выдра Гарри предсказала победу Испании в матче с Россией
- 09:10 01.07.2018
- Южная и Северная Кореи вновь запустили линию радиосвязи
- 09:05 01.07.2018
- В Москве сегодня пройдут дожди с грозой и градом
- 09:00 01.07.2018
- СМИ: Болтон втайне от Мэй встретился с евроскептиками
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать