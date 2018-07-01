0
0
497
Новости

Трамп не пытается пойти на уступки Москве – Болтон

Добавить в избранное

16:10 01.07.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп не пытается пойти на уступки Москве во внешнеполитических вопросах перед планируемой встречей с главой российского государства Владимиром Путиным. Об этом в воскресенье заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox News.

Журналист спросил его, не пытается ли Трамп пойти на уступки Путину в свете сообщений СМИ, в частности о том, что Пентагон якобы изучает возможность вывода американских сил из Германии. "Нет, не думаю, что это так", - ответил Болтон. Комментируя публикации на эту тему, он ответил, что "что-то из этого правда, что-то неправда". 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

17:26 01.07.2018
Зеехофер критически оценил решения саммита ЕС по миграции
0
117
15:35 01.07.2018
Болтон рассказал, чего хотел бы Трамп от встречи с Путиным
0
1041
14:38 01.07.2018
Мужчина, удерживавший заложницу в московском супермаркете, задержан
0
614
14:12 01.07.2018
МЧС отменило предупреждение о грозе и граде в Москве
0
647
13:36 01.07.2018
Дзюба призвал своих товарищей по команде "умереть" на поле
0
779
12:42 01.07.2018
В России повысилась акцизная ставка на сигареты
0
808
12:31 01.07.2018
Мужчина захватил заложника в московском супермаркете
0
885
11:46 01.07.2018
Трагедия в Индии: автобус упал в ущелье, погибли около 50 человек
0
924
11:24 01.07.2018
Сегодня вступили в силу поправки в ПДД
0
1033
10:23 01.07.2018
В Донбассе наступило "хлебное перемирие"
0
1022

Возврат к списку