Трамп не пытается пойти на уступки Москве – Болтон
16:10 01.07.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп не пытается пойти на уступки Москве во внешнеполитических вопросах перед планируемой встречей с главой российского государства Владимиром Путиным. Об этом в воскресенье заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox News.
Журналист спросил его, не пытается ли Трамп пойти на уступки Путину в свете сообщений СМИ, в частности о том, что Пентагон якобы изучает возможность вывода американских сил из Германии. "Нет, не думаю, что это так", - ответил Болтон. Комментируя публикации на эту тему, он ответил, что "что-то из этого правда, что-то неправда".
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