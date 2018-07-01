Зеехофер критически оценил решения саммита ЕС по миграции
17:26 01.07.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МВД ФРГ, председатель баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер критически оценил решения саммита ЕС (28-29 июня) по противодействию нелегальной миграции. Об этом сообщило в воскресенье агентство ДПА со ссылкой на участников заседания правления ХСС, которое проходит в Мюнхене.
Как отметило агентство, Зеехофер считает решения саммита недостаточными и не сопоставимыми по эффективности с односторонними шагами, такими как усиление контроля на границе. Он также отклонил идею канцлера Ангелы Меркель о создании в ФРГ специальных "сборочных центров" для беженцев, ранее зарегистрированных в других странах ЕС.
Ранее ХСС отвел канцлеру Ангеле Меркель две недели на поиск общеевропейского решения проблемы мигрантов, пригрозив распадом правящей коалиции.
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