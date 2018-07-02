В июле вступает в силу ряд законодательных нововведений
08:36 02.07.2018
Большинство нововведений вступит в силу в первый день месяца. Бизнесменам придется приобрести онлайн-кассы, зато их освободят от ненужных вопросов при проведении плановых проверок. Автомобилистам придется выучить новые дорожные знаки и быть готовыми к тому, что при наличии признаков опьянения у них попросят сдать кровь. А еще нас всех ожидает рост цен на услуги операторов сотовой связи и интернет-провайдеров. ПРАВО.Ru
Новости
- 09:20 02.07.2018
- Зеехофер хочет уйти в отставку на фоне разногласий с Меркель
- 09:05 02.07.2018
- Власти Британии отрепетировали свои действия на случай смерти королевы
- 09:00 02.07.2018
- Порядка 2 тыс. журналистов ожидаются в Хельсинки из-за предстоящей встречи Путина и Трампа
- 08:48 02.07.2018
- На выборах президента Мексики побеждает левый кандидат
- 08:24 02.07.2018
- СМИ: США узнали о планах КНДР продолжать ядерные испытания
- 08:12 02.07.2018
- Die Welt: Санкции против европейских концернов не помогут Трампу помешать строительству "Северного потока - 2"
- 08:00 02.07.2018
- Акции против повышения пенсионного возраста прошли в десятках российских городов
- 07:49 02.07.2018
- Россияне смогут сами отменять регистрацию иностранцев на своей жилплощади - "Известия"
- 07:33 02.07.2018
- Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили "режим тишины" - НМ ЛНР
- 07:20 02.07.2018
- С 1 июля вступил в силу "пакет Яровой"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать