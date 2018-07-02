Глава МИД Эстонии призвал остановить строительство "Северного потока - 2"
14:12 02.07.2018 Источник: RNS
Глава МИД Эстонии Свен Миксер в интервью Die Welt призвал остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», передает Deutsche Welle.
«Это ("Северный поток — 2") лишь рычаг, с помощью которого Россия проникнет в европейскую политику», — отметил Миксер.
В связи с этим, подчеркнул министр, в интересах ЕС остановить этот проект. RNS
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