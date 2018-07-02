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Глава МИД Эстонии призвал остановить строительство "Северного потока - 2"

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14:12 02.07.2018 Источник: RNS

Глава МИД Эстонии Свен Миксер в интервью Die Welt призвал остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», передает Deutsche Welle.

«Это ("Северный поток — 2") лишь рычаг, с помощью которого Россия проникнет в европейскую политику», — отметил Миксер.

В связи с этим, подчеркнул министр, в интересах ЕС остановить этот проект. RNS

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