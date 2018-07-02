Путин сменил российского посла в Молдавии
16:12 02.07.2018 Источник: REGNUM
Президент России Владимир Путин назначил ранее работавшего в Министерстве иностранных дел Олега Васнецова новым послом РФ в Молдавии, об этом говорится в указах, опубликованных 2 июля на официальном портале правовой информации.
Васнецов сменил на этой должности Фарита Мухаметшина, который был назначен послом РФ в Молдавии в апреле 2012 года.
Отмечается, что назначенный глава дипмиссии ранее работал директором департамента по связям с субъектами РФ, парламентом и общественными объединениями в МИД России.
Как сообщалось ранее, ротация является плановой. Кроме того, в январе 2018 года Мухаметшину исполнился 71 год, что выше предельного возраста для госслужбы. ИА REGNUM
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