Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС
09:00 04.07.2018 Источник: Эхо Москвы
Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость приняла Госдума в первом чтении. Это нужно для реализации социальных программ, — сказал заместитель министра финансов Илья Трунин.
«Дополнительные доходы федерального бюджета от повышения налоговой ставки составят от 600 миллиардов рублей в год с ростом в последующие периоды. Это позволит профинансировать существенные, важнейшие национальные проекты в области развития инфраструктуры, достичь несколько важнейших социальных целей, и сделать это с наименьшими издержками для налогоплательщиков».
Если законопроект примут в нынешнем виде, то НДС вырастет с 18 до 20 процентов со следующего года. Эхо Москвы
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