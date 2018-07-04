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Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС

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09:00 04.07.2018 Источник: Эхо Москвы

Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость приняла Госдума в первом чтении. Это нужно для реализации социальных программ, — сказал заместитель министра финансов Илья Трунин.

«Дополнительные доходы федерального бюджета от повышения налоговой ставки составят от 600 миллиардов рублей в год с ростом в последующие периоды. Это позволит профинансировать существенные, важнейшие национальные проекты в области развития инфраструктуры, достичь несколько важнейших социальных целей, и сделать это с наименьшими издержками для налогоплательщиков».

Если законопроект примут в нынешнем виде, то НДС вырастет с 18 до 20 процентов со следующего года.  Эхо Москвы

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