Порошенко заявил, что князь Владимир крестил не Русь, а Украину
22:57 04.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что 1030 лет назад князь Владимир крестил не Русь, а Украину. Он также выразил уверенность, что именно тогда и была создана украинская церковь, которая сегодня должна стать независимой.
"28 июля мы будем отмечать 1030-летие Крещения Украины. Именно тогда была создана украинская церковь. На Украине есть мать-церковь - Константинополь. А потом Украина была "матерью" для российской православной церкви. Именно так, а не наоборот", - цитирует пресс-служба Порошенко его интервью сербскому телеканалу РТС.
Россия, по его словам, сегодня мешает Украине иметь независимую церковь.
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