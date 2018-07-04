Порошенко заявил, что князь Владимир крестил не Русь, а Украину

22:57 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что 1030 лет назад князь Владимир крестил не Русь, а Украину. Он также выразил уверенность, что именно тогда и была создана украинская церковь, которая сегодня должна стать независимой.

"28 июля мы будем отмечать 1030-летие Крещения Украины. Именно тогда была создана украинская церковь. На Украине есть мать-церковь - Константинополь. А потом Украина была "матерью" для российской православной церкви. Именно так, а не наоборот", - цитирует пресс-служба Порошенко его интервью сербскому телеканалу РТС.

Россия, по его словам, сегодня мешает Украине иметь независимую церковь.