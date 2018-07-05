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Трамп призвал ОПЕК немедленно снизить цены на бензин

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08:05 05.07.2018 Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп призвал ОПЕК немедленно снизить цены на бензин, отметив, что Вашингтон «защищает» многих членов организации, не получая взамен большой выгоды. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Монополия ОПЕК должна помнить, что цены на бензин растут и они мало что с этим делают. Во всяком случае они повышают цены, пока США защищает многих из их членов за очень небольшие деньги», — заявил Трамп.

​Он добавил, что в отношениях Вашингтона и ОПЕК должна быть взаимовыгода, и призвал организацию «снизить цены прямо сейчас». Президент США не уточнил, о какой защите идет речь и какие суммы страна получает от таких действий.   РБК

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