Российское генконсульство в Хьюстоне закрыли из-за подтопления
08:20 05.07.2018 Источник: Газета.Ru
В американском штате Техас в городе Хьюстон закрыли Генконсультво России. Об этом сообщается в твиттере дипмиссии. По данным ведомства, Генконсульство России было закрыто из-за затопления территории вокруг здания.
В свою очередь мэр Хьюстона Сильвестр Тернер в твиттере предупредил жителей города об опасности наводнений и закрытии некоторых дорог. Он также попросил граждан не пытаться проехать по дорогам, которые затоплены водой. По словам Тернера, местные власти были готовы к данным погодным условиям. Газета.Ru
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