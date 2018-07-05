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Кремль не комментирует сообщения о звании Героя России для Кириенко

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11:20 05.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Кремле не комментируют сообщения СМИ о том, что Владимир Путин присвоил первому замглавы администрации президента РФ Сергею Кириенко и вице- премьеру Юрию Борисову звания Героя России. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я не комментирую это сообщение", - сказал он, отвечая на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о присвоении почетных званий.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Путин закрытым указом присвоил звания Героя России Кириенко и Борисову. По данным издания, также высокие награды получили несколько сотрудников Росатома.

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