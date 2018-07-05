Кремль не комментирует сообщения о звании Героя России для Кириенко

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Кремле не комментируют сообщения СМИ о том, что Владимир Путин присвоил первому замглавы администрации президента РФи вице- премьерузвания Героя России. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства"Я не комментирую это сообщение", - сказал он, отвечая на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о присвоении почетных званий.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Путин закрытым указом присвоил звания Героя России Кириенко и Борисову. По данным издания, также высокие награды получили несколько сотрудников Росатома.