Кремль не комментирует сообщения о звании Героя России для Кириенко
11:20 05.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В Кремле не комментируют сообщения СМИ о том, что Владимир Путин присвоил первому замглавы администрации президента РФ Сергею Кириенко и вице- премьеру Юрию Борисову звания Героя России. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Я не комментирую это сообщение", - сказал он, отвечая на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о присвоении почетных званий.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Путин закрытым указом присвоил звания Героя России Кириенко и Борисову. По данным издания, также высокие награды получили несколько сотрудников Росатома.
Новости
- 12:20 05.07.2018
- Успешно освоившим первый "Дальневосточный гектар" предлагают выдавать второй
- 12:05 05.07.2018
- Пара из Эймсбери не связана со Скрипалями - МВД Британии
- 12:00 05.07.2018
- Мосгорсуд не стал ужесточать приговор экс-замминистра культуры Пирумову
- 11:32 05.07.2018
- Курс евро на Московской бирже превысил 74 рубля
- 11:22 05.07.2018
- Участников Восточного экономического форума разместят на круизном лайнере
- 11:05 05.07.2018
- Криптозащита маркировки лекарств может привести к росту цен - фармацевты
- 11:00 05.07.2018
- В Минкомсвязи и МВД выступили против уголовной ответственности за репосты
- 10:32 05.07.2018
- Политического убежища в РФ попросил болельщик из Нигерии
- 10:20 05.07.2018
- Во французском Нанте задержали 11 человек после новой серии беспорядков
- 10:05 05.07.2018
- В датской библиотеке обнаружили отравленные книги
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать