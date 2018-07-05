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Олег Навальный продолжает судиться с администрацией колонии

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13:32 05.07.2018 Источник: Эхо Москвы

Брат политика Алексея Навального, Олег, который вышел на свободу 29 июня, продолжает судиться с администрацией колонии за различные взыскания, — об этом он сказал в эфире «Эха Москвы».

Напомним, Олег Навальный получил реальный срок, три с половиной года, по делу «Ив Роше». Он отбывал наказание в колонии в Орловской области.

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