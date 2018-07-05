0
0
426
Новости

ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

Добавить в избранное

17:40 05.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз продлил на шесть месяцев экономические санкции против России, срок действия которых истекает в конце июля. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Совета ЕС.

"5 июля 2018 года Совет продлил экономические санкции, нацеленные на специфические сектора российской экономики, до 31 января 2019 года", - говорится в заявлении Совета.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

18:30 05.07.2018
Российским истребителем шестого поколения будет управлять ИИ
0
252
17:12 05.07.2018
Указ о присвоении Кириенко звания Героя России был подписан в первых числах марта 2018 г. - источник
0
651
17:00 05.07.2018
Волгоградские либералы предлагают назвать именем Бориса Немцова открытый к ЧМ-2018 городской парк
0
439
16:32 05.07.2018
Суд в индийском штате приравнял животный мир к юридическому лицу
0
458
16:12 05.07.2018
Перевооружение РВСН на новые ракетные комплексы завершится к 2027-2028 году
0
472
16:00 05.07.2018
Австрия предложила прекратить прием заявок на получение убежища на территории ЕС - СМИ
0
549
15:32 05.07.2018
Европарламент не стал принимать проект реформы об авторском праве в интернете
0
729
15:12 05.07.2018
В РФ будет введен акциз на кальянную смесь
0
604
15:00 05.07.2018
Угрозы пошлинами со стороны США в Китае назвали "психологическим террором"
0
656
14:32 05.07.2018
Вандалы залили краской монумент советским воинам в Вене
0
604

Возврат к списку