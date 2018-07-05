ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз продлил на шесть месяцев экономические санкции против России, срок действия которых истекает в конце июля. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Совета ЕС."5 июля 2018 года Совет продлил экономические санкции, нацеленные на специфические сектора российской экономики, до 31 января 2019 года", - говорится в заявлении Совета.