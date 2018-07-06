Макрон прилетит в Россию на матч с участием сборной Франции
20:09 06.07.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон прибудет в Россию и будет присутствовать 10 июля на полуфинальном матче чемпионата мира по футболу с участием французской сборной. Об этом сообщил агентству France Presse в пятницу Елисейский дворец.
"Президент Макрон будет присутствовать во вторник в России на матче сборной Франции", - говорится в заявлении.
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