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Макрон прилетит в Россию на матч с участием сборной Франции

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20:09 06.07.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибудет в Россию и будет присутствовать 10 июля на полуфинальном матче чемпионата мира по футболу с участием французской сборной. Об этом сообщил агентству France Presse в пятницу Елисейский дворец.

"Президент Макрон будет присутствовать во вторник в России на матче сборной Франции", - говорится в заявлении. 

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