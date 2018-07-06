Макрон прилетит в Россию на матч с участием сборной Франции

20:09 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибудет в Россию и будет присутствовать 10 июля на полуфинальном матче чемпионата мира по футболу с участием французской сборной. Об этом сообщил агентству France Presse в пятницу Елисейский дворец.

"Президент Макрон будет присутствовать во вторник в России на матче сборной Франции", - говорится в заявлении.