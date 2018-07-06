Трамп едет в Великобританию, чтобы добиться двусторонней торговой сделки

20:36 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп отправляется в Великобританию с целью укрепления отношений между двумя странами и заключения американо-британского соглашения в торговой сфере. Об этом сообщил в пятницу на специальном телефонном брифинге для журналистов, организованном Белым домом, посол США в Великобритании Роберт Вуд Джонсон.

"Он [Трамп] хотел бы добиться двусторонней торговой сделки, и он действительно готов активизировать усилия в тот момент... Он осуществит это быстро, потому что я знаю, что для него это одна из приоритетных задач", - отметил Джонсон. По его словам, хозяин Белого дома "знает о своей возможности укрепить особые отношения" с королевством. Как рассказал глава американского диппредставительства, в военной сфере США "связаны с Великобританией теснее, чем с любой другой страной в мире, бесспорно".

Отвечая на вопрос об отношении президента к Brexit, посол подчеркнул, что Соединенные Штаты не поддерживают ни одну из форм выход королевства из состава Евросоюза. "Мы не выступаем ни за жесткий, ни за мягкий [Brexit], мы знаем, что c Великобританией все будет очень хорошо, - подчеркнул он. - У Великобритании есть уникальная возможность изменить свой курс. Я всецело убежден, что в любом случае это приведет к тому, что Великобритания добьется успеха с Brexit".

Посол также подчеркнул, что американский лидер "проведет много времени в Шотландии, готовясь" к "очень важной встрече" с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля.