Бельгия обыграла сборную Бразилии и вышла в полуфинал ЧМ-2018
23:06 06.07.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сборная Бельгии по футболу одержала победу над командой Бразилии со счетом 2:1 в матче 1/4 финала чемпионата мира. Встреча прошла в Казани.
Счет был открыт на 13-й минуте, бразильский полузащитник Фернандиньо забил гол в свои ворота. На 31-й минуте преимущество бельгийцев удвоил полузащитник Кевин Де Брюйне. На 76-й минуте гол забил бразильский полузащитник Ренато Аугусто.
В полуфинале сборная Бельгии 10 июля сыграет в Санкт- Петербурге с командой Франции, которая ранее в пятницу в Нижнем Новгороде одержала победу над уругвайцами со счетом 2:0.
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