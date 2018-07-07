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Новости

Италия больше не хочет покупать у США истребители F-35

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10:40 07.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Италия больше не собирается закупать истребители F-35 производства корпорации Lockheed Martin ("Локхид Мартин") и рассматривает вопрос о сокращении нынешнего заказа. Об этом в пятницу заявила министр обороны Италии Элизабетта Трента, сообщает агентство Рейтер.

"Мы больше не будем закупать F-35. Сейчас мы думаем, как поступить с действующими контрактами по закупкам", - заявила она в ходе интервью частному телеканалу La7.

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