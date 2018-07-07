В Японии произошло сильное землетрясение, объявлена угроза цунами

15:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сильное землетрясение произошло в субботу в Японии. По данным национального метеорологического управления страны, магнитуда землетрясения составила 6,0, эпицентр находился в соседней с Токио префектуре Тиба, а очаг залегал на глубине 50 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, объявлялась угроза цунами, однако через несколько минут предупреждение было снято.

В здании представительства ТАСС в Токио сильно дрожали стены, раскачивалась мебель. Местных жителей призывают не паниковать и соблюдать спокойствие.