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Новости

В Японии произошло сильное землетрясение, объявлена угроза цунами

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15:15 07.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сильное землетрясение произошло в субботу в Японии. По данным национального метеорологического управления страны, магнитуда землетрясения составила 6,0, эпицентр находился в соседней с Токио префектуре Тиба, а очаг залегал на глубине 50 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, объявлялась угроза цунами, однако через несколько минут предупреждение было снято.

В здании представительства ТАСС в Токио сильно дрожали стены, раскачивалась мебель. Местных жителей призывают не паниковать и соблюдать спокойствие.

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