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Новости

ЧМ-2018. Англичане вышли в полуфинал чемпионата мира по футболу

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18:54 07.07.2018 Источник: НГ-Online

На стадионе в Самаре закончился матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между командами Англии и Швеции. Со счетом 2:0 победили англичане и вышли в полуфинал первенства. Голы забили Гарри Магуайр и Деле Алли.

В полуфинале сборная Англии сыграет с победителем четвертьфинального матча между командами России и Хорватии, который начнется в Сочи сегодня в 21:00 (мск).

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