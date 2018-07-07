ЧМ-2018. Англичане вышли в полуфинал чемпионата мира по футболу

18:54 Источник: НГ-Online

На стадионе в Самаре закончился матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между командами Англии и Швеции. Со счетом 2:0 победили англичане и вышли в полуфинал первенства. Голы забили Гарри Магуайр и Деле Алли.

В полуфинале сборная Англии сыграет с победителем четвертьфинального матча между командами России и Хорватии, который начнется в Сочи сегодня в 21:00 (мск).