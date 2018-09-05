СМИ: Евросоюз согласовал продление индивидуальных санкций против России

15:42 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послы 28 стран Евросоюза согласовали в понедельник продление на полгода индивидуальных санкций против России. Об этом корр. ТАСС сообщил источник в Совете ЕС.

"Постоянные представители сегодня согласовали продление индивидуальных ограничительных мер еще на 6 месяцев", - сказал он.

По его словам, в среду, 5 сентября, это решение будет утверждено на официальном плановом заседании послов ЕС "Корепер". Затем его формально должен будет одобрить Совет ЕС, после чего решение будет опубликовано в Официальном журнале Евросоюза и вступит в силу.