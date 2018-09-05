Россия начала бомбить сирийский Идлиб

17:34 Источник: НГ-Online

Сегодня президент США Дональд Трамп в своем Twitter предостерег Россию от удара под Идлибу, так как это может привести к гибели сотен тысяч людей. В Москве, похоже, к этому совету не прислушались. Как сообщает сирийская оппозиция, сегодня Россия начала самую масштабную за более чем полгода воздушную операцию в Сирии. Бомбардировке, по данным СМИ, подверглись позиции боевиков запрещенного «Исламского государства» в провинции Идлиб, где армии Башара Асада еще не удалось установить контроль.

По данным портала Утро.ру, который ссылается на Al-Masdar News, на данный момент в небе работают самолеты «Сухого», предположительно Су-24 и Су-34. Бомбардировщики совершили порядка 50 авиаударов по южным и западным провинциям. Бомбы падают на Джиср эш-шугур, Мухамбаль и десятки других городов. Параллельно Сирийская арабская армия готовится к наступлению. Ранее войска Асада перебросили поближе к Идлибу большое количество военной техники.

Самолеты Воздушно-космических сил России, как утверждает турецкое агентство Anadolu, начали бомбить жилые районы и позиции вооруженной сирийской оппозиции. Якобы ударам подверглись несколько районов на западе Идлиба и район Зейзун на севере провинции Хама.

В Минобороны РФ о начале операции пока не сообщали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал журналистам обратиться в Минобороны России с вопросом о действиях российских войск в Сирии. Представитель Кремля отметил, что не располагает необходимой информацией.

Заметим, что в настоящее время у берегов Сирии несет боевое дежурство средиземноморская эскадра ВМФ Россию. В ее составе есть корабли и подводные лодки, несущие крылатые ракеты «Калибр», которыми уже на раз обстреливали позиции боевиков в Сирии.

А.Р.