Россия начала бомбить сирийский Идлиб
17:34 04.09.2018 Источник: НГ-Online
Сегодня президент США Дональд Трамп в своем Twitter предостерег Россию от удара под Идлибу, так как это может привести к гибели сотен тысяч людей. В Москве, похоже, к этому совету не прислушались. Как сообщает сирийская оппозиция, сегодня Россия начала самую масштабную за более чем полгода воздушную операцию в Сирии. Бомбардировке, по данным СМИ, подверглись позиции боевиков запрещенного «Исламского государства» в провинции Идлиб, где армии Башара Асада еще не удалось установить контроль.
По данным портала Утро.ру, который ссылается на Al-Masdar News, на данный момент в небе работают самолеты «Сухого», предположительно Су-24 и Су-34. Бомбардировщики совершили порядка 50 авиаударов по южным и западным провинциям. Бомбы падают на Джиср эш-шугур, Мухамбаль и десятки других городов. Параллельно Сирийская арабская армия готовится к наступлению. Ранее войска Асада перебросили поближе к Идлибу большое количество военной техники.
Самолеты Воздушно-космических сил России, как утверждает турецкое агентство Anadolu, начали бомбить жилые районы и позиции вооруженной сирийской оппозиции. Якобы ударам подверглись несколько районов на западе Идлиба и район Зейзун на севере провинции Хама.
В Минобороны РФ о начале операции пока не сообщали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал журналистам обратиться в Минобороны России с вопросом о действиях российских войск в Сирии. Представитель Кремля отметил, что не располагает необходимой информацией.
Заметим, что в настоящее время у берегов Сирии несет боевое дежурство средиземноморская эскадра ВМФ Россию. В ее составе есть корабли и подводные лодки, несущие крылатые ракеты «Калибр», которыми уже на раз обстреливали позиции боевиков в Сирии.
А.Р.
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