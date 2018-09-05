Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму "Похищенные сокровища Европы"
10:25 05.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство культуры РФ отказалось выдать прокатное удостоверение фильму режиссера Клаудио Поли "Похищенные сокровища Европы", в котором рассказывается об изъятых властями фашистской Германии из европейских музеев и частных коллекций произведениях искусства, вывезенных в страну в 30-е годы. Об этом в среду сообщает кинопрокатное подразделение компании "Невафильм" CinemaEmotion.
"С глубоким сожалением сообщаем, что Министерство культуры Российской Федерации отказало в выдаче прокатного удостоверения на музейное шоу "Похищенные сокровища Европы", которое компания "Невафильм" планировала выпустить 6 сентября 2018 года к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны", - говорится в сообщении CinemaEmotion в "Фейсбуке".
Премьера фильма должна была состояться 4 сентября в Третьяковской галерее. Как сообщается на сайте галереи, показ фильма был отменен, не состоятся и все его последующие показы. В Минкультуры России ТАСС сообщили, что готовят официальный комментарий.
Документальный фильм "Похищенные сокровища Европы" рассказывает о запрещенных нацистским режимом произведениях модернистского искусства, которые, по мнению идеологов фашистской Германии, противоречили немецкому духу. Эти картины, среди которых работы Пикассо, Гогена, Сезанна, Ван Гога, Шагала и Кандинского, были конфискованы из частных коллекций и музеев Германии и представлены на открывшейся в 1937 году в Мюнхене выставке "дегенеративного искусства". До начала Второй мировой войны власти устраивали в разных городах Германии передвижную выставку произведений художников-модернистов, чтобы убедить граждан в "дегенеративности" таких направлений искусства как экспрессионизм, кубизм, дадаизм, фовизм, сюрреализм, конструктивизм.
В 2012 году около 1300 полотен Пикассо, Матисса, Шагала, Клее, Бекмана, Нольде и других художников были обнаружены в квартире Корнелиуса Гурлитта - сына искусствоведа Гильдебранда Гурлитта, который был посредником немецких властей при продаже произведений искусства за границу. Гурлитт Скончался в 2014 году в возрасте 81-го года, завещав свое собрание Музею искусств в Берне.
Фильм "Похищенные сокровища Европы" представляет собой путешествие по пяти выставкам в Париже, Германии и Голландии, где представлены не известные широкой публике работы художников, чьи произведения были изъяты нацистами из музейных коллекций и частных собраний.
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