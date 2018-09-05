Скотленд-Ярд: Подозреваемые в отравлении Скрипалей оставили следы "Новичка" в отеле

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следы нервно-паралитического вещества "Новичок" были обнаружены в комнате отеля в восточной части Лондона, где в марте останавливались подозреваемые по делу Скрипалей. Это утверждается в распространенном в среду пресс-релизе Скотленд-Ярда.



