В МЭР считают, что рост инфляции и замедление роста экономики временны

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ускорение инфляции и замедление экономического роста будут носить временный характер, говорится в документе Минэкономразвития "Картина экономики. Август 2018 года".

"Ускорение инфляции и замедление экономического роста будут носить временный характер. Предложенный правительством РФ пакет структурных изменений должен обеспечить выход экономической динамики на более высокую траекторию, необходимую для решения накопившихся проблем социально-экономической сферы", - говорится в документе МЭР.