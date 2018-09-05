МИД РФ: Британии безразлично, к каким выводам пришли эксперты ОЗХО

20:28 Источник: НГ-Online

МИД России выпустило официальное заявление в ответ на выступление британского премьера Терезы Мэй в парламенте.

"Выступление премьер-министра Великобритании Т.Мэй в британском парламенте 5 сентября с.г. по так называемому «делу Скрипалей» и инциденту с отравлением двух британских подданных в Эймсбери выдержано в абсолютно неприемлемой тональности. В нем содержится ряд безапелляционных обвинений в адрес Российской Федерации и двух, как утверждается, наших граждан. Решительно отвергаем эти инсинуации.

Обратили, в частности, внимание на заявление, будто «только Россия имеет технические возможности и опыт применения так называемого «Новичка», а также мотивы для его применения в Солсбери». Данный «заход» сделан сразу после выпуска днем ранее в Гааге доклада Технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об итогах работы специалистов этой организации по запросу Лондона в связи с инцидентом в Эймсбери.

В докладе, в частности, говорится, что результаты анализа отобранных экспертами ОЗХО экологических и биомедицинских проб подтверждают британские выводы о природе токсичного химиката, которым отравились двое подданных Великобритании в Эймсбери. По химическому составу речь идет о нервно-паралитическом веществе – том же самом, которое было обнаружено в пробах, фигурировавших в деле с отравлением Скрипалей, а также полицейского Н.Бэйли 4 марта с.г. в Солсбери. При этом, что характерно, в докладе нет ни слова о происхождении этого нервно-паралитического вещества. Не упомянут и сам термин «Новичок», который в свое время фривольно запустили в оборот британские «политмахинаторы».

Вновь подчеркиваем, что ни ОЗХО, ни британская лаборатория в Портон-Дауне просто не в состоянии определить страновое происхождение отравляющих веществ из Солсбери и Эймсбери. Работы над такого рода химическими соединениями вот уже не один десяток лет ведутся в целом ряде стран, среди которых США, Великобритания, ФРГ, Швеция, Чехия, Нидерланды. Об этом свидетельствуют сведения, поступающие в том числе из открытых источников по итогам независимых расследований. Вновь говорим об этом для тех, у кого, возможно, «короткая память».

Данная тема требует тщательной проработки по линии ОЗХО. Призываем Технический секретариат Организации самым внимательным образом отнестись к информации, поступающей в ответ на его запрос относительно неподконтрольных по КЗХО химикатов от государств- участников Конвенции. Россия, в частности, еще в мае с.г. официально представила 400-страничный документ с перечислением порядка 1000 новых типов отравляющих веществ нервно-паралитического действия, которые целесообразно рассмотреть с точки зрения внесения изменений в Приложение к КЗХО по химикатам. Нам небезынтересно узнать, в каком объеме поступила подобная информация от тех стран, где столь безапелляционно ассоциируют пресловутые «Новички» исключительно с Россией. И поступала ли такая информация от них вообще в Гаагу?

Понятно, что британской стороне безразлично, к каким выводам пришли эксперты ОЗХО. Для Лондона главное – приплести к своим возмутительным обвинениям в наш адрес ОЗХО, откровенно недобросовестными способами «привязать» эту организацию к результатам соответствующих изысканий, ведущихся силами военных химиков из Портон-Дауна. То есть добиться того, чтобы ОЗХО «проштамповала» бездоказательные обвинения.

Попыткам раздуть антироссийскою истерию вокруг «дела Скрипалей» мы противопоставляли и будем противопоставлять факты. Прискорбно, что Техсекретариат ОЗХО вольно или невольно оказывается втянутым в нечистоплотные политические игры Великобритании и ее союзников, которым нет дела до требований Конвенции.

Мы ранее неоднократно указывали: в КЗХО нет ничего, что предписывало бы Техсекретариату оказывать государству-участнику содействие в подтверждении результатов его национального расследования. Строго говоря, помощь оказывается тем государствам-участникам, которые нуждаются в ней для исполнения своих обязательств по Конвенции, связанных в первую очередь с уничтожением запасов химического оружия. Как правило, это те страны, где нет соответствующего оборудования или специалистов. Того и другого у британцев, надо понимать, в избытке. Упомянутая лаборатория в Портон-Дауне – это именно то место, где проводились и продолжают проводиться работы с веществом, которое на Западе привыкли именовать «Новичком».

Согласно КЗХО, если у одного государства-участника возникают вопросы к другому государству-участнику, то используется процедура консультаций. Их можно проводить либо напрямую в двустороннем формате, либо при содействии Техсекретариата и Исполнительного совета ОЗХО. Мы соответствующие предложения британцам делали неоднократно, они их отвергли. Что ж, таков выбор Лондона.

Напоминаем о бесперспективности попыток «жонглировать» положениями Конвенции, громоздить беспочвенные обвинения. Лондон должен вернуться в правовое поле этого документа.

В ближайшее время вновь ознакомим международное сообщество с «историей вопроса». Сделаем это в Гааге и Нью-Йорке. Уверены, что британским попыткам искать предлоги для всё новых нападок на нас рано или поздно будет положен конец".

Источник - официальный сайт МИД РФ