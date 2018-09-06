Москвичей сегодня ожидает хорошая погода и возмущенный геомагнитный фон

08:00 Регион: Москва, Россия Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Переменная облачность без осадков и до 26 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, 6 сентября. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве - 24-26 градусов, по области - 21-26 градусов. Ветер слабый. Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40%», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что дополнительным нагрузочным фактором сегодня станет возмущенный геомагнитный фон. Неблагоприятны такие условия для лиц старшего возраста, перенесших сосудистые катастрофы. У таких людей может отмечаться недомогание, усиление болевых симптомов (головные боли, боли в области сердца, тахикардия или приступы стенокардии). Возможны и различные вегетативные дисфункциональные и психоэмоциональные расстройства.