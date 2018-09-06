Шведские депутаты решили бороться с "Северным потоком-2"

Шведские депутаты большинства фракций решили бороться против «Северного потока — 2». Большинство парламентариев не поддержали идею строительства газопровода, хотя ранее оператор проекта получил необходимые разрешения на прокладку труб, в том числе от Стокгольма, и уже начал работы в исключительной экономической зоне Финляндии. Об этом передает " Газета.ру " со ссылкой на радиостанцию Sveriges Radio.





По мнению депутатов, газопровод будет плохо влиять на экологию, поскольку увеличит зависимость ЕС от ископаемого газа и уменьшит стимул стремиться к созданию инфраструктуры для генерации возобновляемой энергии. «Северный поток — 2» — это плохое предложение как в плане энергополитики и экологии, так и в плане политики безопасности. Мы активно выступаем за то, чтобы всеми возможными способами остановить этот проект», — заявила уполномоченная Умеренной коалиционной партии по вопросам ЕС Карин Энстрём. Также политики не хотят зависеть от России.