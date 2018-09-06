Украина готовит России ноту по выходу из договора о дружбе
17:32 06.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство иностранных дел Украины подговорило план мероприятий по расторжению договора о дружбе с РФ и в ближайшее время направит соответствующую ноту российской стороне. Об этом заявил в среду президент Украины Петр Порошенко на заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
"Во исполнение моего поручения министерство иностранных дел подготовило перечь мероприятий для прекращения договора о дружбе, сотрудничестве, партнерство с РФ", - сказал он. По словам Порошенко, в конце заседания СНБО внешнеполитическому ведомству будет поручено "в кратчайшие сроки уведомить Россию о расторжении договора". "Срок действия договора истекает 31 марта 2019, чтобы он не продолжился автоматически украинская сторона до 30 сентября должна сообщить российской стороне о непролонгировании", - пояснил украинский лидер.
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