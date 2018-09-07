Небензя: Заявление по Солсбери и подготовка провокации в Идлибе - не совпадение

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по Солсбери не случайно состоялось накануне готовящейся химической провокации в Идлибе. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по новым данным британского расследования инцидента в Солсбери.

"Инцидент 4 марта стал удобным предлогом для раскручивания антироссийской истерии в канун инсценировки применения химоружия в сирийском городе Дума, - напомнил он. - Выступление Терезы Мэй 5 сентября состоялось в преддверии, так сказать, нового политического сезона и вокруг активно обсуждающейся ситуации в Идлибе и готовящейся там химической провокации, о которой мы неоднократно предупреждали".