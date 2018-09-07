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Погода в Москве: Лето пока не уходит

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09:00 07.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Днем 7 сентября воздух в Москве прогреется до 23-25 градусов. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба. В столице ожидается восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Ночью температура воздуха опустится до 11-13 градусов, в центре города будет колебаться в пределах 15-17 градусов.

В Подмосковье в пятницу днем воздух прогреется до 21-26 градусов тепла, ночью температура опустится до 8-13 градусов.

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