Погода в Москве: Лето пока не уходит
09:00 07.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Днем 7 сентября воздух в Москве прогреется до 23-25 градусов. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба. В столице ожидается восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Ночью температура воздуха опустится до 11-13 градусов, в центре города будет колебаться в пределах 15-17 градусов.
В Подмосковье в пятницу днем воздух прогреется до 21-26 градусов тепла, ночью температура опустится до 8-13 градусов.
Новости
- 10:32 07.09.2018
- Бывший глава Роскосмоса отправился полпредом в Приволжский округ
- 10:30 07.09.2018
- На космодроме "Восточный" начали строить новый стартовый комплекс
- 10:15 07.09.2018
- С начала года корью в Европе заболели более 50 тыс человек
- 09:45 07.09.2018
- Дело "Зимней вишни": Следователи думают, что кемеровские пожарные устроили сговор
- 00:40 07.09.2018
- Германия, США, Франция и Канада поддержали выводы британцев по делу Скрипалей
- 20:15 06.09.2018
- Небензя: Заявление по Солсбери и подготовка провокации в Идлибе - не совпадение
- 19:30 06.09.2018
- СНБО Украины решил усилить военное присутствие в Азовском море
- 19:15 06.09.2018
- Названа примерная сумма штрафа за неприем на работу лиц предпенсионного возраста
- 18:00 06.09.2018
- Кудрин предсказал увеличение ставки ЦБ на фоне прогноза по инфляции
- 17:35 06.09.2018
- Силуанов предложил ослабить регулирование в банковской сфере
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать