Погода в Москве: Лето пока не уходит

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Днем 7 сентября воздух в Москве прогреется до 23-25 градусов. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба. В столице ожидается восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Ночью температура воздуха опустится до 11-13 градусов, в центре города будет колебаться в пределах 15-17 градусов.

В Подмосковье в пятницу днем воздух прогреется до 21-26 градусов тепла, ночью температура опустится до 8-13 градусов.