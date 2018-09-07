С начала года корью в Европе заболели более 50 тыс человек
10:15 07.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 50,2 тысячи случаев заболевания корью были зафиксированы в Европы с начала 2018 года, на Россию пришлось почти 2 тысячи случаев. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В странах Европейского региона ВОЗ зарегистрировано 50267 случаев", - сообщила Попова. По ее словам, в России зафиксировали 1973 случая, что в 2,5 раза ниже, чем "максимальная активность 2014 года за аналогичный период времени".
Глава ведомства отметила, что в России на долю взрослого населения приходится порядка 45% заболевших корью, а доля медицинских работников составила 6% от общего количества инфицированных.
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