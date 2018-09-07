Главам Турции и Ирана Путин сообщил о подготовке провокации в Сирии

14:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин предупредил президентов Ирана и Турции о подготовке террористами провокаций в Сирии, в том числе с применением химического оружия.

"Террористы предпринимают попытки сорвать режим прекращения огня, более того осуществляют и готовят различного рода провокации, в том числе с использованием химического оружия", - сказал российский лидер, выступая на встрече лидеров РФ, Ирана и Турции.