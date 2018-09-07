Путин: Россия может доказать, что боевики готовят провокацию в Идлибе
15:50 07.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия располагает неопровержимыми доказательствами подготовки боевиками провокаций с химоружием в Сирии. На это указал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита РФ, Турции и Ирана.
"Считаем недопустимым, когда под предлогом защиты гражданского населения террористов хотят вывести из-под удара, а также нанести урон правительственным войскам Сирии, - сказал он. - Как представляется, именно на это направлены попытки инсценировать применение сирийскими властями отравляющих веществ".
"У нас имеются неопровержимые доказательства подготовки боевиков к таким операциям, к таким провокациям", - указал российский лидер.
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