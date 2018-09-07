Путин: Россия может доказать, что боевики готовят провокацию в Идлибе

15:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия располагает неопровержимыми доказательствами подготовки боевиками провокаций с химоружием в Сирии. На это указал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита РФ, Турции и Ирана.

"Считаем недопустимым, когда под предлогом защиты гражданского населения террористов хотят вывести из-под удара, а также нанести урон правительственным войскам Сирии, - сказал он. - Как представляется, именно на это направлены попытки инсценировать применение сирийскими властями отравляющих веществ".

"У нас имеются неопровержимые доказательства подготовки боевиков к таким операциям, к таким провокациям", - указал российский лидер.