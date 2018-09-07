0
0
185
Новости

Легойда: Назначение экзархов на Украину - вторжение на каноническую территорию Московского патриархата

Добавить в избранное

19:40 07.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Назначение константинопольским патриархом своих представителей- епископов на Украине без согласования с Русской православной церковью является грубым вторжением на ее каноническую территорию, это не останется без ответа. Такое заявление сделал в пятницу председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда.

"Назначение константинопольским патриархом своих представителей-епископов на Украине - без согласования с патриархом Московским и всея Руси и блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины - есть не что иное, как беспрецедентно грубое вторжение на каноническую территорию Московского патриархата. Такие действия не могут остаться без ответа", - написал Легойда в своем канале в Telegram.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

20:10 07.09.2018
Силы Коалиции начали учения на востоке Сирии
0
137
19:50 07.09.2018
Автомобили управделами президента РФ освободили от установки ГЛОНАСС/GPS систем
0
160
19:30 07.09.2018
Российский "немного любопытный" спутник подошел слишком близко к европейскому
0
224
19:10 07.09.2018
Экс-сотрудники ФМС получили сроки за торговлю гражданством РФ
0
206
17:20 07.09.2018
Америка готова вести с Россией переговоры по стратегической стабильности - Госдеп
0
385
16:51 07.09.2018
Ремчуков: Штаб Собянина провел кампанию с максимальным вовлечением москвичей
0
308
16:45 07.09.2018
Журналисты нашли грустного Депардье... в столице Северной Кореи
0
339
15:50 07.09.2018
Путин: Россия может доказать, что боевики готовят провокацию в Идлибе
0
379
15:30 07.09.2018
Эрдоган: Турция сохранит присутствие в Сирии, пока там не установится мир
0
337
15:15 07.09.2018
Девушку отстранили от занятий в школе за розовый цвет волос
0
357

Возврат к списку