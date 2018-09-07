Легойда: Назначение экзархов на Украину - вторжение на каноническую территорию Московского патриархата

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Назначение константинопольским патриархом своих представителей- епископов на Украине без согласования с Русской православной церковью является грубым вторжением на ее каноническую территорию, это не останется без ответа. Такое заявление сделал в пятницу председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда.

"Назначение константинопольским патриархом своих представителей-епископов на Украине - без согласования с патриархом Московским и всея Руси и блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины - есть не что иное, как беспрецедентно грубое вторжение на каноническую территорию Московского патриархата. Такие действия не могут остаться без ответа", - написал Легойда в своем канале в Telegram.