Легойда: Назначение экзархов на Украину - вторжение на каноническую территорию Московского патриархата
19:40 07.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Назначение константинопольским патриархом своих представителей- епископов на Украине без согласования с Русской православной церковью является грубым вторжением на ее каноническую территорию, это не останется без ответа. Такое заявление сделал в пятницу председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда.
"Назначение константинопольским патриархом своих представителей-епископов на Украине - без согласования с патриархом Московским и всея Руси и блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины - есть не что иное, как беспрецедентно грубое вторжение на каноническую территорию Московского патриархата. Такие действия не могут остаться без ответа", - написал Легойда в своем канале в Telegram.
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